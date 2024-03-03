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Ege'nin en büyük itfaiye binası olacak

YAŞAM 03.03.2024, 08:04
Ege'nin en büyük itfaiye binası olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye Hizmet Binası törenle hizmet girdi. İtfaiye teşkilatlarının en güçlü şekilde olması için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ege'nin en büyük, Türkiye'de ise ilk 3'tedir” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ilçesine kazandırdığı 1250 metrekare alana sahip 4 araç kapasiteli modern itfaiye hizmet binası törenle hizmete girdi. Buldan ilçesinde düzenlenen törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz açılış konuşmasında, hiç kimsenin itfaiyeye ihtiyacının olmamasını temenni ederek, “Herkese afetsiz günler temenni ediyorum. Ancak böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde de buradaki modern ekip ve ekipmanlar halkımızın hizmetinde olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. AK Parti Denizli İl Başkanı Güngör ise, Başkan Zolan’a teşekkür ederek “Rabbim inşallah Sayın Başkanımıza, hem Buldan’ımıza, hem de Denizli’mize nice hizmetler yapmayı nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

40'tan fazla istasyonda 500'ün üzerinde personel

Başkan Zolan kentin 2014 yılında büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla Buldan ilçesine resmi olarak hizmet etmeye başladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin en önemli hizmetlerinden birisinin de itfaiye olduğunu ifade eden Başkan Zolan, “İhtiyaç olmadığı zaman varlığı hissedilmeyen itfaiye ömürde bir kez de olsa başa gelince insanımızın imdat çağrısına yetişmesi gereken bir teşkilattır. Olaylara zamanında yetişmesi ve etkin müdahale etmesi gerekiyor. İşte onun için biz itfaiye teşkilatımızın en güçlü şekilde olması için gayret sarf ediyoruz. Bugün, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Ege'nin en büyük, Türkiye'de ise ilk 3'tedir. Nüfus başına çalışan itfaiye personelimiz gerçekten İstanbul'a yaklaşan bir sayıdadır. Araç gereç anlamında da çok çok öndeyiz” dedi. Denizli’de 40'ın üzerinde itfaiye istasyonu olduğunu belirten Başkan Zolan, “Zaman önemli, olaylara anında yetişmek gerekiyor. Şu anda 500'ün üzerinde itfaiye personelimiz var” diye konuştu.

Büyükşehir İtfaiye Eğitim Merkezi en üst seviyede

Kahramanmaraş merkezli deprem olur olmaz afet bölgesine giden Büyükşehir İtfaiyenin çok sayıda can kurtardığını anlatan Başkan Zolan, “Allah razı olsun. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Orada birçok insanımızı enkaz altından canlı kurtardınız” dedi. Yangın ve afetlerin yanında çevre yollarına yakın itfaiye istasyonlarında kaza kırım araçları olduğunu ve trafik kazalarına anında müdahale edip can kurtardıklarını ifade eden Başkan Zolan, “15 tane kaza kırım aracımız var. Her güzergahta onları konumlandırıyoruz. İtfaiye eğitim merkezimiz ise en üst seviyede. Başka şehirlerden itfaiyeci arkadaşlarımız gelip orada eğitim alıyorlar” dedi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Allah muhtaç etmesin. Yangın olmasın, afet olmasın, deprem olmasın ama biz olacakmış gibi hazır olmamız, olduğunda ise imdada koşmamız lazım. Bir canın kurtulmasına vesile olmak, dünyanın kurtulmasına vesile olmak gibidir. İtfaiyecilik bir iş değildir. Bu mesleği insan sevgisi olan yapabilir. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun.”

Dünya standartlarının da üzerinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığını ilk devraldığında 7 katlı binalara müdahale edecek merdivene sahip itfaiye araçları olmadığını, itfaiye çalışanlarının kıyafetlerinin de yangına uygun bulunmadığını anlattı. Boğulma vakalarında bile şehir dışından dalgıç beklendiğini işaret eden Zeybekci, “Hepsine sahip olduk elhamdülillah. Şu anda Denizli'nin tamamında, Denizli merkezdeki itfaiye binasında ne varsa, her donatının olduğu itfaiye istasyonları kuruldu. Ben onun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum. Belki baktığınız zaman çok masraflı görülebilir. Ama bir canın değeri var mıdır Allah aşkına? Bir can veya yanan bir evin veya bir ormanın parası ölçülür mü? Denizli Büyükşehir Belediyemizin itfaiyesi dünya standartlarının da üzerinde bir itfaiyedir. İtfaiye binamız tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ihtiyaç duyulmasın, rabbim muhtaç etmesin, eksik de etmesin” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye Hizmet Binası dualarla açıldı.

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