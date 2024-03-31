Ege Makedonya Göçmenleri'nden Ramazan desteği
Kısa adı EGEMAKGÖÇ olan Ege Makedonya Göçmenleri Derneği, bu ramazan da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı ihtiyaç sahiplerine gıda maddeleri dağıttı
Kısa adı EGEMAKGÖÇ olan Ege Makedonya Göçmenleri Derneği, bu ramazan da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı ihtiyaç sahiplerine gıda maddeleri dağıttı.İZMİR (İGFA) - EGEMAKGÖÇ, temel gıdalardan oluşan koliler vatandaşlara teslim etti.
Dernek Başkanı Mustafa Kemal Uzunkaya, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için dernek olarak ellerinden geldiğince çalıştıklarını belirtti.
Uzunkaya, kampanya kapsamında ellerinden geldiğince ihtiyaç sahipli vatandaşlara temel gıda maddesi kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirterek, "Biz Karşıyaka,'da yaşayan Makedonya göçmeni yurttaşları olarak geçmişten günümüze bu ve buna benzer yardım çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Bizlerin kültüründe yardımseverlik var onun için kampanyamıza yapılacak destekler ihtiyaç sahibi ailelere hemen teslim edilecektir. Bu Kampanyamızda bizleri yalnız bırakmayan desteklerini esirgemeyen Nergiz esnafına ve hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.
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|81
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|30
|79
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|30
|49
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|O
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|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
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|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
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|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
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|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|29
|56
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|48
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|30
|44
|8. Newcastle
|29
|43
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|28
|42
|10. Wolves
|29
|41
|11. Chelsea
|28
|40
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|30
|39
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|38
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|29
|30
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|30
|27
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|29
|25
|17. Nottingham Forest
|30
|22
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|30
|18
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
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|29
|46
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|29
|42
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|41
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|29
|38
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|30
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|32
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|30
|31
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|29
|17. Celta Vigo
|29
|27
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|30
|25
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|29
|14
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|30
|13