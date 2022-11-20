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Ege Makedonya Göçmenleri kahvaltıda buluştu

YAŞAM 20.11.2022, 18:16
Ege Makedonya Göçmenleri kahvaltıda buluştu

Ege Makedonya Göçmenleri Derneği (EGEMAKGÖÇ) Karşıyaka Belediyesi Kent Balık Restoran'da tanışma ve dayanışma kahvaltısı düzenledi.İZMİR (İGFA) - Kahvaltıya; dernek başkanı Serdar Bahar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr.Cemil Tugay, İyi Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, Makgöç Dernek Başkanı İlhami Yıldız ve dernek üyeleri katıldı.

Balkan müziğinin aranan orkestrası 'OrkestarSertan'ın çaldığı Balkan ezgileriyle doyasıya eğlenen dernek üyeleri bolbol halaylar çekti.

Kahvaltıda bir konuşma yapan Dernek Başkanı Serdar Bahar, "Dernek olarak düzenlediğimiz tanışma ve dayanışma yemeğinde değerli hemşehrilerimizle birlikte olmak beni ve yönetim kurulu üyelerimizi çok mutlu etti" dedi.

Özellikle son günlerde ülkede yaşanan  zorlu sürecin birlikte olmayı ve  geleceğe umutla bakmayı sağladığını vurugulayan Bahar, "Bizler bu organizasyonu yaparken birlik ve beraberliğimizin daha da güçlü ve sağlam olacağını biliyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu birlik beraberliğimiz umarım ülkeye örnek olur. Bu kahvaltımıza bizleri kırmayarak gelen ve her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz Karşıyaka Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Çiğli İyi Parti İlçe Başkanı genç kardeşim Özgür Doğan'a da bizleri hiç yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü siz değerli üyelerimize ediyorum. Birliğimizin hiç bozulmamasını diliyorum" diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da yaptı konuşmada şunları söyledi; "Bu güzel sabahta sizlerle birlikte olmak çok güzel. Makedonya göçmenlerimiz Karşıyaka'ya göçtüklerinden sonra, Karşıyaka'mızın ruhu kalbi bir grup diyebiliriz. Buraya renk getirdiler, kadın erkek eşitliği getirdiler, kalite getirdiler, medeniyet getirdiler, demokrasi getirdiler, yurtseverlik getirdiler, Atatürk sevgisi getirdiler. Dolayısıyla ben bir tarafını Balkan göçmeni hisseden diğer tarafıyla Balkan göçmenlerinin sahip oldukları bütün özelliklerini çok derin bir sevgi ve saygıyla takdir eden bir insan ve kardeşiniz olarak belediye başkanlığı konumum olarak da bu özelliği bilerek görevimi yerine getiriyorum. O nedenle sizlerle böyle ortamlarda buluşmaktan ve bulunmaktan ayrı bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Gerçekten yürekten söylüyorum iyi ki varsınız burada Karşıyaka'da beraberiz. Sizlerle çok daha güzel şeylerin olacağından da eminim.  Biz Türkler çok iyi insanlarız çok iyi insanlar olduğumuz konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Dünyada kimsenin kötülüğünü istemeyen kendisi de karıncayı incitemeyecek kadar merhameti olan kendi aralarında her zaman dayanışma içinde olmuş bir milletiz biz ve bu yönümüzle gurur duyuyoruz."

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