Ege 3. Yaş Üniversitesi'nde 60 yaş üstü eğitimleri sürüyor

İzmir'de Ege Üniversitesinde (EÜ) hayata geçirilen, “Ege 3. Yaş Üniversitesi”, 60 yaş üstü bireylerin daha sağlıklı, üretken ve aktif olmaları için gönüllü öğreticilerin verdiği derslerde 600 kişi eğitimlerine devam ediyor.Ege Ajans / İZMİR (İGFA) - Tüm dünyada yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “Dünya Yaşlılar Günü” olarak kutlanıyor.

Ege 3. Yaş Üniversitesi Yürütücüsü, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, okulun açılış gününde açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Şahin, teknolojideki ilerlemeler erken tanı tedavi imkânının olması, bilinçli yaşam tarzı ile hastalık risklerinin azaltılması, daha çok egzersiz ile insan ömrünü uzattığını belirterek, "Zaman uzayan yıllara hayat katma zamanıdır. Geriatristler olarak temel amacımız yaşlanan bireyin hayatının sonuna kadar bir başkasına ihtiyaç duymadan, bağımsız olarak istediği şekilde yaşamasını destekleyerek, yaşam kalitesini artırmaktır. Sağlıklı yaşlanma yaşam kalitesinin arttırılmasında kilit rol oynar. Sağlıklı yaşlanma için de hayatın içinde olmak, düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak, sağlıklı yaşam tarzı ve öğrenmeyi bırakmamak gereklidir. Merak, öğrenme, gelişme bireyi hem fizyolojik, hem sosyolojik hem de psikolojik olarak güçlendirir" dedi.

Ege 3. Yaş üniversitesi hayat boyu öğrenme prensibiyle yaşlı bireylere yönelik kurgulanmış bir eğitim modeli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Şahin, Ege 3. Yaş Üniversitesinde, öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte öğrenen öğreten ve tecrübe eden iki yönlü bir eğitim olduğunu belirterek, bu model sayesinde öğrencilerin sosyalleşmelerine hizmet edeceğini ve yalnızlıklarını azaltacağını kaydetti.

Ege 3. Yaş Üniversitesinde, 60 yaş üstü bireyler; geriatri, arkeoloji, halk sağlığı, mitoloji, palyatif bakım, hastalıkta ve sağlıkta bakım, psikoloji teorik derslerinin yanı sıra psikodrama, tango, halk dansları, örgü, aikido, yoga, metin atölyesi gibi uygulamalı pratik derslerini öğreniyor.