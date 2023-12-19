EGD’nin kurucusu Mehmet Karagöz unutulmadı

Edirne Gazetecileri Derneği'nin (EGD) kurucu başkanı Mehmet Karagöz, ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2002'de yaşamını yitiren Karagöz için Buçuktepe Mezarlığı'ndaki mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Hoca Metin Filiz’in dua okuduğu törene, Karagöz'ün kızı Şennur Karagöz, EGD Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Derya Sarılarlı, Gazeteci ve Türkiye Yerel Birliği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Gökhan Tuzladan, Edirne Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi ve Edirne Belediyesi Başkanlığı aday adayı Serkan Liznak, Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, emekli TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Sekreteri Hamit Karagöz ile Karagöz’ün ailesi ve yakınları katıldı.

EGD Başkanı Derya Sarılarlı, Karagöz'ün doğruluk ve dürüstlükten yana bir insan olduğunu ve aradan geçen sürede hep iyi yönde anıldığına dikkati çekti.

Kızı Şennur Karagöz de babasını her zaman kendisine örnek aldığını ifade ederek, "Edirne’de dargın olduğu, konuşmadığı kimse yoktu. Hep güler yüzle ve iyi niyetle insanlara yaklaşan birisiydi. Onun kurduğu derneğin bir üyesi olarak babamla her zaman gururlanıyorum" dedi.