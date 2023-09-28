Efes Tarlası'nda 'Meslek Fabrikası' eğitimleri başladı

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi başladı. Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçen Meslek Fabrikası Projesi kapsamında düzenlenen eğitim toplam 6 hafta sürecek.İZMİR (İGFA) - Meslek Fabrikası Projesi ile kentteki iş gücü potansiyelini verimli eğitimlerle arttırmak ve nitelikli insan kaynağı oluşturulması amaçlanıyor.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitmeni Nazan Keskin tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin son yıllarda arttığını belirterek; “Yaklaşık 72 saat sürecek eğitimde bitkilerin tohumdan hasada kadar olan tüm sürecini anlatıyoruz. Burada aynı zamanda uygulamalar da yapacağız. Öğrencilerin eğitime yaklaşımı oldukça iyi, katılımları gayet güzel, hepsi çok meraklı ve ilgililer” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan düzenlenen eğitimin kent tarımına da katkı sunduğunu belirterek; “Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikaları, Selçuk İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Efes Selçuk Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği kursumuz başladı. Hem istihdam hem de Efes Selçuk tarımına alternatif tarım yöntemleri ve tarım ürünleri geliştirmek anlamında bu kursu çok önemsiyoruz. Tüm Selçuk halkını kurslarımıza davet ediyoruz” dedi.

Bireysel olarak tarımla uğraştığını belirten kursiyer Füsun Darcan; “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi’nden belediyenin sosyal medya hesapları sayesinde haberdar oldum. Temiz tarım yapmaya çalışıyorum. Buradaki bilgileri de kendimle ilgili kullanmak istiyorum” dedi.

Kapsamlı bir eğitim aldıklarını belirten bir diğer kursiyer Sinem Ercan ise; “Tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında öğrenmemiz gereken çok şey var. Eğitim çok kapsamlı ve şu ana kadar çok güzel gidiyor. İlgili kurumlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.