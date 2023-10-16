Efes Selçuklu Romanlarla buluştu

İzmir'de Başka Bir Siyaset Okulu İsabey Mahallesi’ne düzenlenen gezi ile sona erdi. Sıfır Ayrımcılık Derneği Elmas Arus ve BBSO öğrencileri İsabey Mahallesi’nde Roman vatandaşlarla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - “Herkes Farklı Herkes Eşit” sloganıyla bu yıl Efes Selçuk’ta ikinci kez düzenlenen Başka Bir Siyaset Okulu kapsamında Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenim gören gençler ve halkın katılımıyla Selçuk Efes Kent Belleği’nde 9- 15 Ekim tarihleri arasında siyasetten, demokrasiye, sosyal belediyecilikten yerel yönetimlere birçok farklı konuda oturum düzenlendi.

Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından düzenlenen BBSO’nun son gününde katılımcı öğrenciler İsabey Mahallesi’nde Roman yurttaşlarla bir araya geldi. BBSO katılımcılarına Efes Selçuk’ta yaşamlarını anlatan Romanlar daha sonra katılımcılarla hep birlikte eğlendiler.

Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, İsabey Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek; “Bugün buraya ilk gelişimiz ama son gelişimiz olmayacak. Bizlerle sorunlarınızın yanı sıra sevinçlerinizi de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Buraya ilk gelişimiz ama son gelişimiz olmayacak” dedi.