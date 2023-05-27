Efes Selçuklu çocuklar fideleri toprakla buluşturuyor

İzmir'in Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde hayata geçen “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” Projesi çocukları toprakla buluşturdu.İZMİR (İGFA) - Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi çocuklara sürdürülebilir tarımın, atalık tohumun önemini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlayan “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” Projesi kapsamında projeye katılan çocuklar geçtiğimiz yıl ektikleri tohumlardan elde ettikleri fideleri toprakla buluşturdular.

Projeye İzmir'in Efes Selçuk’un merkez ve köylerinde eğitim veren 13 okuldan 270 öğrenci katıldı. Geçen yıl ektikleri Kara Kavun, Aydın Karası Uzun Patlıcan tohumlarından elde edilen fidelerini toprakla buluşturan çocuklar; ayçiçeği, salatalık, kabak, mısır ve bamya tohumlarını ektiler.

Efes Tarlası Yaşam Köyü, Efes Selçuk Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçen bir proje olup Türkiye’ye doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim için, gıda egemenliği için bir meşale yaktı. Köy Enstitülerinden ilham alınarak hayata geçen Efes Tarlası Yaşam Köyü üreticilerin yanı sıra her yaştan yurttaşın özellikle de çocukların toprağa dokunması, üretimle iç içe olması Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde çocuklara yönelik düzenlenen projeler devam ediyor. “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” Projesi kapsamında geçen yıl tohum alma ile başlayan çalışmalar bu yıl projeye katılan çocukların ektikleri tohumlardan yetişen fideleri toprakla buluşturması ve yeni tohumlar ekmesi ile devam etti.