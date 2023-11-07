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Efes Selçuk'tan yakacak desteği
YAŞAM 07.11.2023, 10:49
Efes Selçuk Belediyesi soğuk kış günleri yaklaşırken ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağladı. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 680 aileye yakacak desteği verildi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen uygulama bu yıl da devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler anlaşmalı esnaf ile iletişime geçerek yakacak odun ve kömür temin edebilecekler.
Verilen fişler ile kent genelinde 17 ton yakacak desteği sağlanmış olacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|11
|30
|3. A.Demirspor
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Kayserispor
|11
|19
|7. Kasımpasa
|11
|18
|8. Antalyaspor
|11
|15
|9. Hatayspor
|11
|14
|10. Sivasspor
|11
|14
|11. Rizespor
|11
|14
|12. Ankaragücü
|11
|13
|13. Gaziantep FK
|11
|12
|14. Karagümrük
|11
|11
|15. Alanyaspor
|11
|10
|16. Konyaspor
|11
|10
|17. Pendikspor
|11
|10
|18. Başakşehir
|11
|9
|19. Samsunspor
|10
|5
|20. İstanbulspor
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|27
|2. Kocaelispor
|11
|23
|3. Bandırmaspor
|11
|22
|4. Bodrumspor
|11
|20
|5. Göztepe
|11
|20
|6. Gençlerbirliği
|11
|19
|7. Keçiörengücü
|11
|17
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|11
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|11
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Giresunspor
|11
|9
|16. Ümraniye
|11
|9
|17. Tuzlaspor
|11
|8
|18. Altay
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|11
|26
|3. Liverpool
|11
|24
|4. Arsenal
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Chelsea
|11
|15
|11. Crystal Palace
|11
|15
|12. West Ham United
|11
|14
|13. Nottingham Forest
|11
|13
|14. Wolves
|11
|12
|15. Fulham
|11
|12
|16. Everton
|11
|11
|17. Luton Town
|11
|6
|18. Bournemouth
|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|12
|21
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Las Palmas
|12
|17
|11. Getafe
|12
|15
|12. Osasuna
|12
|13
|13. Villarreal
|12
|12
|14. Deportivo Alaves
|12
|12
|15. Sevilla
|11
|11
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|12
|7
|19. Granada
|12
|6
|20. Almeria
|12
|3
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