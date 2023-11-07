Efes Selçuk'tan yakacak desteği

Efes Selçuk Belediyesi soğuk kış günleri yaklaşırken ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağladı. Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 680 aileye yakacak desteği verildi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen uygulama bu yıl da devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler anlaşmalı esnaf ile iletişime geçerek yakacak odun ve kömür temin edebilecekler.

Verilen fişler ile kent genelinde 17 ton yakacak desteği sağlanmış olacak.