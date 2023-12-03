Efes Selçuk'tan gençlere 'kapalı salon ve merkez' müjdesi

Türkiye’nin birçok yerinden gelen sporcuların katıldığı organizasyonda Başkan Ceritoğlu Sengel Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nin ihalesinin 7 Aralık’ta yapılacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Kuşadası’nda yapılan 6-8 Yaş Grupları seçmelerine katıldı. Başkan Ceritoğlu Sengel, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ümran Songun ile birlikte seçmelere katılan sporcuların heyecanını paylaştı.

Kuşadası Pine Bay Otel’de düzenlenen Türkiye Cimnastik Federasyonu seçmelerine katılan Başkan Ceritoğlu Sengel; “Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun 6- 8 yaş Grupları Yarışması’ndayız. Bu organizasyonlar kapalı spor salonunda olsun diye 7 Aralık’ta kapalı spor salonumuz ve gençlik merkezimizin ihalesi gerçekleşecek. Daha önce iki kere ihaleye çıkmıştık. Ancak katılım olmaması sebebiyle süreç başlamadı. Bundan sonra ihale sürecinin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz” dedi.

O GÜN EFES SELÇUK’TA OLMAK İSTİYORUM

Seçmelere katılan Aerobik Cimnastik Milli Takım Sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı; “Bugün Selçuk’tayız. Önümüzdeki süreçlerde Efes Selçuk Belediyesi’nin açacak olduğu Gençlik ve Spor Merkezi’nin haberini büyük bir sevinçle aldık. Çok büyük bir heyecanla açılmasını bekliyorum. Açılacağı gün mutlaka ben de orada olmak istiyorum. Bu önemli tesisi Selçuk’a kazandıracak olan Belediye Başkanımız Filiz Abla’ya çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir yerin böylesine güzel bir mekâna ihtiyacı var. Umuyorum ki buradan da çok büyük şampiyonlar, gelecek vadeden sporcular çıkacak” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından projelendirilerek bütçesini oluşturduğu kapalı spor salonu için daha önce ihaleye çıkılmış, ancak Türkiye'deki ekonomik kriz ve güvensizlik ortamı sebebiyle ihaleye katılan şirket olmaması sonucunda ihale iptal edilmişti.