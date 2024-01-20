Efes Selçuk'ta çocukların tatil şenliğe dönüşecek
İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi okulların yarıyıl tatilinin başlaması sebebiyle 23- 26 Ocak tarihleri arasında Çocuk Şenliği düzenliyor.
İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek Yarıyıl Çocuk Şenliği ile kentte yaşayan çocukların tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi amaçlanıyor.
Yarıyıl Çocuk Şenliğinde lunapark, atlı karınca, şişme oyun parkı, planetaryum, drama oyunları, hava akrobasi gösterisi, çocuk diskosu, sihirbaz gibi etkinlikler çocukları bekliyor.
Efes Selçuk Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocukların mutlu ve keyifli zaman geçirmelerini her zaman önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Her zaman söylediğimiz bir şey var; “Çocuklarımız mutluysa biz de muyluyuz”. Yarıyıl tatili gelmişken çocuklarımıza şenlikle bir karne hediyesi vermek istedik. Tüm çocuklarımızı 23- 26 Ocak tarihleri arasında düzenlediğimiz Yarıyıl Çocuk Şenliğimize bekliyoruz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Kasımpasa
|21
|27
|10. Başakşehir
|20
|26
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Hatayspor
|21
|22
|14. Alanyaspor
|20
|22
|15. Samsunspor
|20
|21
|16. Gaziantep FK
|20
|21
|17. Karagümrük
|20
|20
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|4. Bodrumspor
|19
|33
|5. Kocaelispor
|18
|33
|6. Sakaryaspor
|18
|32
|7. Bandırmaspor
|18
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Ümraniye
|18
|23
|10. Boluspor
|18
|23
|11. Manisa FK
|18
|22
|12. Erzurumspor
|19
|21
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|21
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Valencia
|20
|29
|9. Las Palmas
|20
|28
|10. Getafe
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Osasuna
|19
|22
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6