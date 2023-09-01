Efes Selçuk EFEST'e hazırlanıyor

“Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla düzenlenen EFEST, bu yıl müzik dünyasının önemli isimlerini Efes Selçuk ile buluşturacak.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk’un kültür sanat ve yaşam festivali EFEST 5-6-7-8 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.

EFEST kapsamında 5 Eylül’de Niyazi Koyuncu, 6 Eylül’de Sakiler, 7 Eylül’de Gökhan Türkmen, 8 Eylül’de Melek Mosso konser verecek. Sevilen sanatçıların konserleri festival süresince saat 21.30’da Pazar Yeri Ana Sahne’de gerçekleşecek.

EFEST, 5 Eylül Salı günü saat 18.30’da belediye önünden hareket edecek festival korteji ile başlayacak. Festival süresince Efes Selçuk’un yerel sesleri performanslarını sunacak, çocuklar için eğlenceli, eğitici atölyeler düzenlenecek, Efes Selçuk’un zengin mutfak kültürü katılımcılara tanıtılacak. Festival kapsamında yerel üreticilerin el emeği ürünleri de kurulan stantlarda satışa sunulacak.

EFEST bu yıl 5 ülkeden 19 sanatçının tuvallerini Uluslararası Resim Çalıştayı’nda buluşturacak. Festival süresince Ayasuluk Kafe’de Efes Selçuk’un tarihi değerleri üzerine sanatçıların yapacağı çalışmalar 8 Eylül günü saat 10.30’da Selçuk Efes Kent Belleği’nde açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca EFEST kapsamında bu yıl Siegburg ile Efes Selçuk’un kardeş şehir oluşunun 30. yılı nedeniyle 8 Eylül Cuma günü saat 11.30’da Selçuk Efes Kent Belleği’nde bir tören düzenlenecek.

Festivaller kenti Efes Selçuk’un kurtuluşunun 101. Yılı sebebiyle düzenlenecek EFEST süresince Atatürk Anıtı arkasında Çocuk Eğlence Parkı, Eski Akşam Pazarı’nda çocuklar için oyun atölyeleri; El Sanatları Sokağı, Yerel Lezzetler Sokağı, Sanat Sokağı ve Üretici Pazarı kurulacak.

Çevre ilçe ve illerden de birçok katılımcının yer alacağı festival ile detaylar Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.