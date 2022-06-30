Efes macerası çocuklara masalsı anlatıldı

İzmir'de Selçuk Efes Kent Belleği, Efes Macerası adlı hikâye kitabıyla antik kenti çocuklara anlatıyor.İZMİR (İGFA) - Ayşe Zülkadiroğlu tarafından yazılan, Güven Bilge’nin çizgileriyle hayat bulan kitapta Efes Antik Kenti’ne dair detaylar çocuklara masalsı bir dille anlatılıyor.

Kent Belleğinin 7. Yayını olan Efes Macerası, Efes Antik Kenti’ni çocuklara anlatmaya yönelik ilk kitap olma özelliği taşıyor. Efes Macerası kitabı Selçuk Efes Kent Belleği, SELBİM, kültür ve sosyal işler müdürlüğünden temin edilebiliyor.

Efes Selçuk’un sahip olduğu kültürel mirası çocuklara anlatarak, kent tarihine yönelik bir bilinç ve aidiyet oluşturmak amacıyla hazırlanan kitabın ön sözü Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yazıldı. Dünyanın en önemli tarihi ve kültürel değerlerine sahip olan Efes Selçuk’un kültürel mirasını ilham veren kentin çocuklarına anlatmak amacıyla hazırlanan Efes Macerası’nda Artemis’in hep yanı başında olan kutsal geyikler ailece dile gelerek çocukları Efes’in tarihi içerisinde bir yolculuğa çıkartıyor.