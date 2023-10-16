Edirneli muhtarlardan Başkan İba'ya ziyaret

Edirne Merkez ve Köy Muhtarları, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Merkez ve Köy Muhtarları, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti. Muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan İba, muhtarların vatandaşlara hizmet etmek için gösterdikleri çabaların takdirle karşılandığı söyledi.

Muhtarlığın zorlu bir görev olduğuna dikkat çeken AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Muhtarlık, insanlara yardım etmenin ve onların sorunlarını çözmenin verdiği büyük bir mutlulukla dolu bir meslek. Muhtarlık, gece gündüz demeden, pandemi, hastalık, düğün, dernek veya taziye gibi zaman ayrımı yapmadan, sürekli halkla iç içe olmayı ifade ediyor. Bu nedenle muhtarlarımızın gösterdiği çaba ve gayret son derece önemli. Onların bu özverili çalışmalarını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gece gündüz demeden köylerine, mahallelerine sahip çıktıkları ve millete aşkla sevdayla hizmet ettikleri için muhtarlara teşekkür eden Başkan İba, muhtarların devlet ve millet arasında köprü görevi gördüğünü ve onların aracılığı ile pek çok mahalle ve köyde çözülmeyi bekleyen sorunu çözüme kavuşturduklarını hatırlattı.

Edirne'nin kalkınması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devletin tüm imkanlarından faydalandıklarını belirten muhtarlar, verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarını giderme konusundaki çabalarını desteklemeye ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.