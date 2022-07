Edirneli merhum Milletvekili Bulut, vefatının 12. yılında unutulmadı

19., 20. ve 21. Dönem Edirne Milletvekili Evren Bulut, vefatının 12. yıl dönümünde Edirne'de Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Merhum Edirne Milletvekili Evren Bulut’un vefatının 12. yıl dönümü dolayısıyla Asri Mezarlık’taki mezarı başında başlayan anma törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Helvacıoğlu; 19, 20 ve 21. Dönem Milletvekili Merhum Evren Bulut’u kabri başında andıklarını ifade ederek, bölgemize büyük hizmetleri olmuş kıymetli büyüğün Milletvekili kimliğinin yanında; çiftçilik, sporculuk, Trakya Birlik Başkanlığı gibi birçok görevde bulunduğunu belirterek, "Verimli ve kalıcı projelerle bölgemizin birçok alanda gelişmesine büyük katkıları oldu. Fevkalade önemli işlere imza attı. En büyük sevdası da ekip biçtiği vefalı dostu topraktı" dedi.

Bölgeye olan hizmetlerini sıralayan Helvacıoğlu, "Trakya’nın her noktasına kantar kurarak çiftçilerimize çok büyük kolaylık sağladı. İleri görüşlüydü; daha henüz Edirne’nin kanalizasyonu yokken, köylerde; 90 kilometre kanalizasyon çalışmasını yaptırdı. Bilime ve teknolojiye önem verirdi. Yine 26 noktada toprak tahlil laboratuvarı kurdurdu. Yenilikçiydi; Türkiye’de ilk kez yamaç arazilerin sulanması işini başlattı. Bunun gibi daha nice sayamadığımız birçok hizmeti Edirne ve bölgemiz ile buluşturdu. Allah ondan razı olsun. O’nu her zaman; memleketini, bölgesini ve ülkesini seven bir büyüğümüz olarak hatırlayacağız. Evren Bulut büyüğümüzü saygı, sevgi ve hürmetle yad ediyoruz. Mekanı Cennet olsun. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra Keşan Belediyesi İmam Hatibi Ali Küçük tarafından duaların okunması ve Evren Bulut’un mezarına karanfil bırakılmasının ardından tören sonra erdi.