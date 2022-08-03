Edirneli iş insanı sordu: Otogardaki işgalciler ne kadar korunacak?

Edirneli iş insanı ve Kırkpınar eski ağası Mustafa Altunhan, son aylarda otogarda yaşanan olaylara dikkat çekti. Altunhan, Edirne Otogarında yaşanan bazı olayları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra yetkilileri göreve davet etti.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Edirneli iş insanı ve Kırkpınar eski ağası Mustafa Altunhan son aylarda otogarda yaşanan olaylara dikkat çekmek için basın toplantısı düzenledi. Yetkilileri göreve davet eden Altunhan, elinde iki mahkeme kararı olmasına rağmen otogarda bulunan yazıhanesinin kişi veya kişilerce gece yarısı ansızın baskına uğradığını ve 1 dakika 10 saniye içinde firmalarına ait yazıhanenin banko ve tabelalarını koyarak işgalci pozisyonda olduklarını belirtti.

Gece yarısı Siirt’ten olduğunu iddia ettiği bir gurubun otogara gelerek kendisine ait olan yazıhaneyi işgal ettiğini ve bu durum karşısında yetkililerin bir şey yapmadığı ifade eden Altunhan,”Aksine şirket müdürünün sabah saat 5’te polis tarafından alınarak ifadeye götürüldüğünü ve müşteki-mağdur olmasına rağmen aradan geçen süre içerisinde şüpheli konumuna düştüğünü ve “gelmezsen ters kelepçe takarak götüreceğiz” ifadesinin bir bayana karşı kullanılmış olmasının kendisini üzdüğünü ifade etti.

Olay gecesi polisi ekiplerinin orada olduğunu ve kendisinin otogara gelmesi durumunda gözaltı işlemi uygulayacaklarını aktaran Altunhan, “Ben tez canlıyım. O gece canlı yayın yaparken benim oraya geleceğimi sandılar ve gelmem durumunda ters kelepçe yaparak beni biraz içeride tutacaklardı. Bütün olay benim üzerime oynandı” diye konuştu. İşgal edilen işyerinin 2 ay önce noter kanalı ile tasdik ettirildiğini ve kime ait olduğunun onaylandığını belirten Altunhan, “Yazıhanenin üzerinde ben oturuyorum. F1 belgesi olan bir yazıhane. Benim üzerime de F1’i var. F1’i olan bir yazıhaneye kimse kira sözleşmesi yapamaz” diye konuştu.

İşgalci olan tarafa hiçbir işlem yapılmadığını belirten Altunhan kendisinin de bu durum karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

“Ben bu memlekette namusumla, şerefimle iş yapan, yüzlerce kişiye ekmek veren bir insanım” diyen Mustafa Altunhan “Birisi çıkıp benim hakkımda birinin hakkına tecavüz ettiğimi duyduysa söylesin”diyerek yaşanan olay ve yapılmak istenenlere elinde belgeleri olmasına rağmen anlam veremediğini söyledi.

Edirne Otogarı'nın ihalesi konusunda da görüşlerini belirten Altunhan, “Edirne’de otogar gibi 70 tane iş yeri var. Bunların hepsini zamanı gelince belediye ihaleye çıkaracak. Sadece otogar değil. 70 tane iş yeri ihaleyi bekliyor. Ne zaman ihaleye 70’ini de çıkarırlarsa Edirne otogarını da o zaman ihaleye çıkarırlar ondan sonra orada da meraklısı gelir alır veya almaz. Ben zaten tavrımı koydum. Bu saatten yaştan sonra uğraşmam. Ama şunu bilsin ki herkes. Bir yere altın harflerle yazılsın. 22 yıldan beri Edirne otogarında bir asayiş olayı olmadı. Bunu sayın valimizde emniyet müdürümüzde bilsin. Şimdiden sonra Mustafa Altunhan gittikten sonra ne olacak bakalım.Ben oranın kiracısıyım. Ben oranın kirasını ödüyorum hala. 70 tane belediyenin mülkü var hepsi beraber ihaleye çıkacak. Ne zamanki 70’ide ihaleye çıkacak. Bende ihaleye çıkacağım. Alınan kararda 70 tane yer çıkacaktı. Sade kimse otogarı ortaya koymasın. Dürüst olalım. Ama ayrımcılık olursa sade beni çıkarırlarsa o zaman yer yerinden oynar” diye konuştu.