Edirne’de Roman Eylem Planı toplantısı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıda, Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği'nin Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle gerçekleştirdiği 'Roman Eylem Planı'na ilişkin aylık toplantı yapıldı.

Toplantıda ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından yapılan sunumda; Okulumda Besleniyorum Projesi, LGS hazırlık, destekleme yetiştirme kursları, eğitime devam eden öğrencilere yapılan destekler, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) okullarının tanıtılması, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerle ilgili yapılan saha incelemeleri ve çalışmaları, ulusal hane ziyaretleri, sosyal yardım ödemeleri konuları görüşüldü. Saha incelemelerinde elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan çalışmalar ve akabinde geliştirilecek projeler değerlendirildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, ulusal hane ziyaretlerinin her açıdan kendileri büyük fırsat olduğunu belirterek, bu ziyaretlerin sağlık ihtiyaçlarını da ortaya çıkaracağını kaydetti. "Hane ziyaretlerinde her açıdan bakmak, tespitlerde bulunmak lazım" diyen Vali Kırbıyık, eğitimle ilgili önemli gelişmeler olduğunu ancak çocuklarımızın özellikle sportif faaliyetlere katılımını arttırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini de kaydetti.

Sosyal yardım alanında tüm kurumlarımız kaynaklarını seferber etmiş durumda olduklarına dikkati çeken Vali Kırbıyık, eksikleri, yanlışları görerek düzelterek hep birlikte gayret içerisinde ilerleyeceklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı katılımcıların fikir, öneri, tespit ve sıkıntılarını ifade etmesi ve yapılabilecek çalışmaların genel bir değerlendirildiği toplantı sonucunda önümüzde süreçte düzenlenecek sosyal etkinlikler vasıtasıyla sahada daha sık bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.