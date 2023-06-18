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Edirne’de lavantalar çiçek açtı

YAŞAM 18.06.2023, 09:45
Edirne’de lavantalar çiçek açtı

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Karaağaç’ta düzenlenen Lavanta Tarla Günleri etkinliğine katıldı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Bu yıl 6.’sı düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri programında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait lavanta ekili alanda sembolik hasat yapılarak ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

 Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Kırbıyık; “Öncelikle bu güzel günde, bu güzel mekânda bizleri bir araya getiren Trakya Tarımsal Araştırma Enstitümüze ve çok kıymetli müdürüne teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Burada hemen arkamızda gördüğünüz alanda örnek lavanta bahçesini görüyoruz. Bunun elbette tarım sektörü açısından bir karşılığı var. Bir başka boyutuyla da turizm sektörüyle bağlantısı var. Biz hemen hemen her konuşmamızda, her toplantımızda bu iki hususu ilimiz açısından başa baş giden son derece önemli sektörler olarak hep vurguluyoruz. Edirne gerçekten sahip olduğu kültürel varlıklarla, doğal güzelliklerle, medeniyetiyle, konumuyla çok ciddi bir turizm şehri ama aynı zamanda elde ettiği tarımsal hasılayla ve elde ettiği ürünlerle çok önemli bir tarım şehri. Burada tarımsal üretimin devamlılığını sağlama noktasında elbette bir yandan verim artışı çeltik başta olmak üzere buğday, arpa, ayçiçeği olsun buralarda en uygun modelleri, en uygun tohumları üretip verimi mümkün olduğunca en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Bunun için Tarımsal Araştırma Enstitümüz gerçekten bugüne kadar birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçirdi. Bu kapsamda da yine çok önemli projeleri sürdürmeye devam ediyorlar ama bir de resmin öbür boyutu var yani her yerde çeltik yetiştiremiyoruz. Her yerde ayçiçeğini aynı verimde elde edemiyoruz. Biraz daha marjinal arazilerimizde belki sulu tarımdan biraz daha uzaklaştığımız arazilerimizde farklı alternatif ürünleri üretebilmek ve bunları katma değer olarak toplumsal yarara dönüştürebilmek çok önemli. Bu anlamda biz lavanta üretiminin geliştirilmesini çok önemsiyoruz.  Her geçen yıl başta Tarımsal Araştırma Enstitümüz olmak üzere Ziraat Odamızla birlikte önemli çalışmalar yürütüyorlar. Hâlihazırda devam eden yine bizim çok önemsediğimiz projelerden bir tanesi de bu elde edilen ürünü, lavanta hasadından sonra yağını endüstriyel anlamda da diğer alanlarda da kullanabilecek hale getirmek. Bu noktada da bir tarafında Ziraat Odamız bir tarafında Tarımsal Araştırma Enstitümüz öbür tarafında Kalkınma Ajansımız olmak üzere önemli bir proje yürüyor. O da tamamlandığında bir yandan lavantayı üretmiş bir yandan da bunu endüstriyel anlamda da kullanılabilir hale getirmiş olacağız. Ben bu çalışmayı yürüten arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum.  Bir yandan burada tarımsal bir üretim yapıyoruz ama bir diğer boyutunda da turizm var. Malum yaşadığımız çağda sosyal medya insanların etkileşimi açısından çok önemli. Gittikleri yerlerden en güzel fotoğrafları yakınlarıyla, arkadaşlarıyla, eşiyle dostuyla paylaşmak istiyor herkes. Edirne zaten bu anlamda çok zengin bir yerdi. İşte bu tarz alanlarla birlikte bu zenginliğe daha da zenginlik katıyoruz. Hemen yanımızda İstanbul gibi metropol devasa bir şehir var. Başta orada yaşayan yaklaşık 16-17 milyon vatandaşımız olmak üzere yine bölgemize Türkiye’nin her yerinden misafirlerimizi şehrimize bekliyoruz. Hem kültürel değerlerimizi görmeleri açısından hem kültürümüzü yaşamaları açısından.

 Ben tekrar bizi burada böyle güzel bir ortamda bir araya getiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Lavanta Günlerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta boyunca da devam edecek bu etkinliğe başta Edirneli hemşerilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı beklediğimizi ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

 Açılış konuşmalarının ardından Valisi H. Kürşat Kırbıyık diğer konuklar ile birlikte sembolik lavanta hasadı yaptı. Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri kapsamında aynı yerde misafirlere ikram edilen lavanta aromalı devai- misk helvasının tadına bakan Vali Kırbıyık, diğer konuklara da ikramda bulundu.  Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, fotoğraf çekimi için çok güzel enstantaneler sunan ve doğal bir fotoğraf stüdyosuna bürünen lavanta tarlasında etkinliğe katılan vatandaşlarımız ile fotoğraf çektirdi.

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