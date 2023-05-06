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Edirne’de Kakava ateşi yandı

YAŞAM 06.05.2023, 15:56
Edirne’de Kakava ateşi yandı

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, dev Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
Kakava Ateşi her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm insanlığa bereket, sağlık, kısmet, neşe şans; barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için yandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı konuşmada, “Ülkemizden barış eksik olmasın, huzur eksik olmasın, insanlık eksik olmasın. Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni, bu güzel ülkeyi, hep beraber 7’sinden 70’ine, doğusundan-batısına, kuzeyinden-güneyine Cumhuriyetin 2. Yüzyılına el ele, gönül gönüle taşıyacağız, Kakava'mız kutlu olsun” dedi.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdecisi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, kapsamında protokol,  Sarayiçi yolunda bulunan Saraçhane Stadı girişinde davullarla karşılandı. Protokol daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde tören alanına kadar yürüdü. Saygı Duruş  ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çeribaşı Fikri Ocak ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasına Nâzım Hikmet’in, "Davet" şiirini okuyarak başladı. 8 bin 300 yıllık geçmişe sahip olan Edirne’de Romanı, Türk’ü, Yahudi’si, Rum’u, Bulgar’ı, Yarada’nın yarattığı tüm milletlerin, tüm kültürlerin barış içerisinde yaşamaya devam ettiklerini söyleyen Gürkan, “1400 yıldır sürdürdüğümüz bu geleneğimiz, bu Kakava Ateşi ile beraber şehrimizdeki, ülkemizdeki ve tüm insanlığın üzerindeki kötülükleri, çirkeflikleri, çirkinlikleri def ediyoruz. Allah bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin güzel insanlarına, bir daha deprem felaketi yaşatmasın. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden bütün canlarımıza, bütün yurttaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

İnanıyorum ki hepimizin alacağı tüm tedbirlerle, depremleri önleyemeyiz ama bundan sonraki depremlerde kayıplarımızı, acılarımızı en aza indirebiliriz. Çünkü depremi önleyemezsiniz ama ölen canları sıfıra indirebilirsiniz. Bunun tedbirlerini hep beraber alacağız. Çünkü bu depremin etnik kökeni yok, dini, dili, ırkı yok, bunun inancı yok sağcısı, solcusu yok. Edirne’den Hakkari’ye, Hatay’dan Sinop’a bu ülkenin güzel insanlarının tümünü yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Ve bunu başaracağız” diye konuştu.

Gürkan konuşmasına, “Ülkemizden barış eksik olmasın, huzur eksik olmasın, insanlık eksik olmasın. Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni, bu güzel ülkeyi, hep beraber 7’sinden 70’ine,  doğusundan-batısına, kuzeyinden-güneyine Cumhuriyetin 2. Yüzyılına el ele, gönül gönüle taşıyacağız, Kakava'mız kutlu olsun” diyerek son verdi.

Daha sonra dev Kakava Ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yandı.

Edirne Belediye Bandosu’nun konserinin ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin Roman Dans Gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Edirne Belediye Bandosu konseri, Mor-iz Ritim ve Halay Grubu’nun gösterisinin ardından etkinlikler Göksel Zurna ve ekibinin sahne gösterisi ile son buldu. Vatandaşlar, şenliklerde gönüllerince dans etti.

Kakava Şenlikleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından şenliklere katılanlara pilav ikramı yapıldı.

Kutlamalar, gece düzenlenen konserler ve sabaha karşı Tunca Nehri'nde Romanların yüzlerini yıkaması ve nehre dileklerini bırakmasıyla devam etti.

DİLEKLER NEHRE BIRAKILDI

Edirne Belediye Başkanlığınca organize edilen Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, 6 Mayıs sabahı saat 05.00'ten itibariyle, Tunca Nehri kıyısında devam etti. Tunca Nehri kıyısına gelen vatandaşlar, dileklerin yazılı olduğu kağıtları nehre attı.

Kakava ateşinin dün Sarayiçi'nde yakılmasıyla başlayan şenlikler, sabaha kadar etkinlik alanında sürdü. Türkiye’nin dört bir yanından Edirne’ye gelen vatandaşlar, rengarenk giyinen Romanların danslarına eşlik ederek, bol bol fotoğraf çektirdiler.  Ardından evlere bolluk, bereket ve huzur getireceği düşüncesiyle,  Edirne Belediyesi’nce kurulan temsili Dilek Ağacı’na dilekler asıldı; Tunca Nehri'ne dileklerin yazılı olduğu kağıtlar bırakıldı. 

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