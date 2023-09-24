Edirne Valisi'nden Trakya Üniversitesi'ne ziyaret

Edirne Valiliği görevine atanan Yunus Sezer, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer’i, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu karşıladı.

Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen görüşmede Vali Yunus Sezer’i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görüşmede Trakya Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, Balkanlar, sağlık, müzecilik başta olmak üzere proje ve faaliyetleri ile şehrin gelecek projeksiyonu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun gerçekleştirdiği Trakya Üniversitesi sunumunu büyük bir dikkatle dinleyen ve sorular sorarak sunumu zenginleştiren Edirne Valisi Yunus Sezer, iki kurum arasındaki iş birliklerinin zenginleştirilmesine dikkat çekti. Hayata geçirilecek projelerin şehre, vatandaşlara ve tüm paydaş kurumlara fayda sağlayacağını belirten Vali Sezer, sürdürülebilirliğin önemine değinerek, projelerin kurumların yöneticileri değiştiğinde de devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Sezer; şehrin gelişmesi, markalaşması ve kendisi ile özdeşleşecek işlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Rektörlükte gerçekleşen ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu eşliğinde Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilmekte olan V. Balkan Tarım Kongresi hakkında bilgi aldı.