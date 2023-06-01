Edirne Valisi Kırbıyık'tan tarımsal projelere yakın mercek

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne İl Özel İdaresi tarafından tarımsal altyapı yatırımları çerçevesinde sulama projelerini yerinde inceledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Özel İdaresindeki değerlendirme toplantısı sonrası Havsa'ya bağlı Habiller, Şerbettar ve Tahal köylerini ziyaret ederek, tarımsal sulama projeleri ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.

Tarımsal hasıla ve kapasiteyi geliştirmenin yolunun sulu tarımdan geçtiğini ifade eden Vali Kırbıyık, 2023 yılı bütçesini hazırlarken aldıkları karar doğrultusunda bu yıl tarımsal sulamaya ciddi bir kaynak ayrıldığını belirterek, "25 milyon TL İl Özel İdare bütçesinden konuldu ve 14 ayrı köyümüzde sulama kanallarının inşa göreviyle ilgili olarak İl Özel İdaresi de bir proje başlattı. Onlardan bir tanesi şu an bulunduğumuz Habiller köyümüzdü. Burada da çalışmalarımız sürüyor. Gördüğünüz gibi hemen yanımızda su artık göletten arazide çiftçilerimizle buluşmaya başladı. Tarımsal kapasitemizin her geçen gün artmasını istiyoruz. Tarımsal hasıla ve kapasitemizin gelişmesini istiyoruz. Bunun için de en öncelikli yapılacak işin sulu tarımdan geçtiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın burada gerek ikinci ürün gerekse daha önceki kuru tarım yaptığı ürünlerde sulu tarımla birlikte elde edeceği rekolte artışının şehrimize, köylümüze, vatandaşımıza büyük bir katkı olacağını düşünüyoruz. Bu yapılan çalışmaları bu kapsamda çok önemsiyoruz" diye konuştu.