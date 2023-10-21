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Edirne Raşit Efendi İlkokulu’nda pilav günü
YAŞAM 21.10.2023, 12:45
Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren Raşit Efendi İlkokulu’nun Pilav günü önceki gün düzenlendiErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Pilav gününe Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, okul müdürü Bülent Erkul veliler ve öğrenciler katıldı.
Okul Aile Birliği , pilav gününün düzenlenmesinde emeği geçenler ile katılanlara teşekkür etti.
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