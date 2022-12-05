Edirne Keşanlı Karaca'nın 1969 model tutkusu

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yenimescit Mahallesi’nden Mehmet Karaca, 2005 yılında satın aldığı 1969 model Ford Marka otomobiline büyük ilgi gösteriyor.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Mehmet Karaca, 1969 model Ford marka aracını orjinal haliyle kullanıyor.

Almanya üretimi otomobiline gözü gibi bakan Karaca, “Otomobilimin adı Ford 17m olarak geçiyor. Bu tür araçları çok seviyorum. Bu aracımı da 2005’te çok isteyerek aldım. Bu aracım hala orijinal olarak hizmet veriyor. Aracımı görenler hayranlıkla aracı inceliyor. Ben de aracıma gereken ilgi ve alakayı gösteriyorum. Bu aracı kolay kolay satmam, çünkü çok severek aldığım bir araç” diye konuştu.

Karaca aracının kapısına da 69 rakamını yazarak otomobilinin modelini simgelediğini belirtti.