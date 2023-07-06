Edirne Keşan'da yılın ilk yarısında 197 çift 'evet' dedi

Edirne'nin Keşan ilçesinde yılın ilk 6 ayında 197 çift birlikteliğe 'evet' dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün, 2023 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Keşan Belediyesi’ne 6 ayda 11 bin 81 evrak girişi olduğunu belirten Akgün, müdürlük olarak 10 bin 82 evrakın dijital ve fiziki ortamda resmi kurumlar ile ilgili vatandaşlara gönderimini sağladıklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen 135 CİMER başvurusunun yüzde 92’sinin cevaplandığını ifade eden Akgün, 2023’ün ilk 6 ayında gerçekleştirilen 8 meclis toplantısında 116 karar, 29 encümen toplantısında da 358 karar aldıklarını dile getirirken, 6 ayda Yazı İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Evlendirme Birimi'ne başvuruda bulunan 197 çiftin nikahının kıyıldığını kaydetti.