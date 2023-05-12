Edirne Keşan'da 'Togg' ilgisi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Hastane Caddesi üzerinde Keşan Kent Müzesi önünde sergilendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Togg'a halk ilgisi yoğun olurken, telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti.

Togg’un tanıtımına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“ARTIK YOLLARA BAKTIĞIMIZDA KENDİ YERLİ OTOMOBİLİMİZİ GÖRECEĞİZ”

Türkiye’nin 60 yıllık hayalinin gerçek olduğunu söyleyen Aksal, “Edirne’mizde, Keşan’ımızda Togg’ukıymeyli vatandaşlarımızla buluşturduk. Allah çok şükür artık kendi otomobilini yapan, kendi İHA’sını, SİHA’sını yapan, denizaltısını yapan bir ülkemiz var. Büyük bir teveccüh var vatandaşlarımızdan. Kendi sınıfında oldukça güçlü bir araç. Maddi olarak destekte veriyoruz, uygun kredi veriyoruz vatandaşlarımıza. Artık bölgesinde güçlenen büyük bir Türkiye var. Ülkemiz geliştikçe, zenginleştikçe tüm vatandaşlarımızda bu refah düzeyinden yararlanacaklardır. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok büyük bir talep vardı. Kura çekildi. Yıl sonuna kadar 20 binden fazla Togg’dahemşehrilerimize teslim edeceğiz. Artık yollara baktığımızda kendi yerli otomobilimizi göreceğiz.” diye konuştu.