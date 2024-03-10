Edirne Keşan'da TOBB'dan istişare toplantısı

Edirne'nin Keşan ilçesinde TOBB Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları istişare toplantısı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Yardımcıları ve Bürokratların yer aldığı TOBB Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

İstişare Toplantısı kapsamında söz alarak konuşan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, üyelerinin yaşamış oldukları sorunları dile getirerek çözüm önerilerinde bulundu.

Kredi kartı komisyon oranlarının daha makul seviyelere getirilmesi, inşaat sektöründe müteahhitliklere ve bireysel alıcılara yönelik finansman olanaklarının arttırılması hususunda, turizm sezonunun gelmesiyle beraber turistik bölgelerde yatırım yapacak veya yenileme yapacak üyelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, ihracatı desteklemek için uzun vadeli finansman olanaklarını sağlanması, ihracat yapan üyelerin ihracat yaptıktan sonra 6 ay içinde tutarın ülkemize sokulması zorunluluğu için kolaylıkların sağlanması konularında söz alan üyeler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan ilgili sorunların çözüm önerileri ile birlikte desteklerini istedi.