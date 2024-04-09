Edirne Keşan'da Polis Günü'ne erken kutlama

Edirne Keşan'da 10 Nisan Polis Günü, Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle erken kutlandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Törene; Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın ve polis memurları da katıldı.

Çelenk sunumu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümünü kutlamaktan büyük gurur ve kıvanç duyduğunu belirten Keşan İlçeEmniyet Müdürü Mustafa Yalçın," Türk Polis teşkilatı dünya çapında kullanılan her türlü yeniliği takip ederek ve kendi bilgi ve teknolojisini de geliştirerek sadece Türkiye içinde değil dünyada da saygın bir yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Polis, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, yasaların uygulanmasını ve devletin otoritesini sağlamak gibi çok önemli görevler üslenmiştir. Biz polislerın en önemli görevi, vatandaşlarımıza devletin varlığını ve illegal olan her türlü oluşumun karşısında olduğunu, evinde, işyerinde, sokağında huzur içinde, güvenle bulunabileceğini hissettirmektir. Polis bu görevleri yerine getirirken zorbalıkla, zalimlikle değil kanundan aldığı yetki ile adaletli bir şekilde davranmalıdır. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, layık ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu içinde görev yaptığının bilinci içerisinde görev yapmalı ve bununla gurur duymalıdır. Polis ve vatandaş el ele olduğu sürece üstesinden, gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmayacaktır. Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümü, münasebetiyle devletimizin ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden aziz görev arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, gazi emeklilerimiz ile halen görev yapan mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, huzur, mutluluklar diliyorum” dedi.

Ayrıca yine dün ikindi namazı öncesi Atatürk ve tüm şehitler adına Yörüker Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.