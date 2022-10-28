Edirne Keşan'da 'meme kanseri' farkındalığı

Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen meme kanseri farkındalığına yönelik etkinliğe Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkan Vekili Dr. Sevim Şen ve Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Arzu Aslan Başlı ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Dr. Sevim Şen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme ayı olarak belirlendiğine dikkati çekerek, "Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak için bu farkındalığı geliştirmek önemli. Kadınlarda dört kanser vakasının birinden meme kanseri sorumludur ve yaşamları boyunca her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma riski bulunmaktadır" dedi.

Meme kanseri yaygın görülmesine karşın yavaş ilerleyen ve erken tanı ile tedavisi mümkün olan bir kanser türü olduğunu belirten Dr. Şen, erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde arttığını kaydetti.

"Kanserde erken tanının hayat kurtarır" mesajının verildiği etkinlikte Dr Şen’in konuşması ardından kurulan standı ziyaret eden Keşanlı kadınlara bilgiler verilerek, pratik uygulamalar gerçekleştirildi.