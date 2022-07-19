Edirne Keşan'da Kore Gazisi Kadim İşlek için son görev

Edirne'de Keşanlı son Kore Gazisi ve Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarı Nedim İşlek’in babası olan 90 yaşındaki Kadim İşlek hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşanlı son Kore Gazisi Kadim İşlek, askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Pazar günü vefat eden İşlek için, dün Yukarı Zaferiye Cami’nde düzenlenen cenaze törenine; TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi parti temsilcileri, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı.

Askerlerce tabutu omuzlarda taşınan İşlek’in cenazesi, asri mezarlıktaki Şehitlik'te toprağa verildi.