Edirne Keşan'da KİSEV’den aşevine yardım çağrısı

Edirne'de Keşanlı hayırseverler ve iş insanları Valilik önderliğii, Keşan Kaymakamlığı, Belediye ve KİSEV işbirliğinde STK ve kurumların desteği ile kurulan Keşan Aşevine gıda desteği için çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde her gün 400 vatandaşa sıcak yemek verilen Keşan Aşevi’nden, 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana hayırsever vatandaşların desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ihtiyacı karşılanıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak adına gıda yardımı yapacak vatandaşların 444 70 22 numaralı hattan irtibata geçmeleri ya da Keşan Sebze ve Meyve Hali’ndeki Keşan Aşevi merkezine bizzat giderek yardımlarını yapabilecekleri kaydedildi.