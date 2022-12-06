Edirne Keşan'da KİSEV'in farkındalık kahvaltısı yapıldı

Edirne'de Keşan Belediyesi öncülüğünde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Keşan Zihinsel Engelliler Derneği, Keşan Engellileri Koruma Derneği ve Keşan İyilik Sağlık Vakfı işbirliğinde “Keşan Engel Tanımaz” temalı kahvaltı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KİSEV’in bulunduğu alandaki Yaren Cafe’de başlayan kahvaltıya; Keşan Belediye Başkanı ve KİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, KİSEV Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ali Kalfalar, Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Fatma Öz, Keşan Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Emine Sönmez, özel vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık kahvaltısı ile engelli vatandaşlar, aileleri ve onların her zaman yardımına koşan gönüllüler buluştuklarını belirten Başkan Helvacıoğlu, “Özel vatandaşlarımızın engel tanımayan azmine ve inancına hayranız. Biliyoruz ki sevgi varsa engel yok ve biz sizi çok ama çok seviyoruz. Engelli dostu belediye olarak Keşan'ımızı engelsiz bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Daha sonra konuşan KİSEV Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Ali Kalfalar ise, kahvaltının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önemli olan düşüncelerdeki engellileri yok ekmek. Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.

Engellilerin istek, sorun ve beklentileriyle ilgili görüşmelerin de dinlendiği toplantıda katılımcılar müzik eşliğinde eğlenerek güzel bir kahvaltı geçirdi.