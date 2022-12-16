Edirne Keşan'da 'Hoşgeldin Bebek' projesi

Keşan Belediyesi tarafından başlatılan “Hoş geldin Projesi “ olanca hızı ile devam ediyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizesinde yürütülen “Hoş Geldin Bebek Projesi” kapsamında aileleri tebrik ziyaretleri sürdürülüyor.

Ziyaretlerde aileler tebrik edilirken, "Hoş geldin Bebek" hediyeleri de teslim ediliyor.