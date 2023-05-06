Edirne Keşan'da Hıdırellez kutlandı

Edirne'ye bağlı Keşanlılar Hıdırellez’i tarihi kent müzesinin bahçesinde karşıladı…Erdoğan DEMİR-İGFA/EDİRNE

Edirne'ye bağlı Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi ve Keşan Kent Müzesi işbirliğinde düzenlenen “Hıdırellezi Müzede Kutluyoruz” etkinliği 5 Mayıs 2023 Cuma günü gerçekleştirildi.

Keşan Kent Müzesi Bahçesi’nde düzenlenen ve saat 16.00 sıralarında başlayan etkinliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eylem Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Helvacıoğlu, Müze Keşan’ın bahçe düzenlemesi çalışmaları nedeniyle Ağustos ayı sonuna kadar kapalı kalacağını belirterek, “Son şenliğimizi yapalım istedik. Yarından sonra müze bahçemizin duvarları yıkılarak, Hastane Caddesi ile bir bütün meydan olarak göreceğiz. Duvarları kaldıracağız ve tamamen bir meydan olacak. Vatandaşlarımızla müzemizin bahçesinde Hıdırellez etkinliğinde buluşalım istedik. Baharın gelişi, birliğimizin, dayanışmamızın daim olmasını diliyoruz. Türk Bayrağı çatısı altında yaşayan herkesin hıdırellezi kutlu olsun, bereket getirsin.”

Pazar günü dallık şenliklerini gerçekleştireceklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Kılıçköy korusundaki dallık şenliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca Pazar günü Keşanspor’umuz BAL Ligi Play Off final maçına çıkacak, Altınordu kulübümüz de Edirne’de şampiyonluk maçında. İnşallah 3 sevinci bir arada yaşayacağız.”

Konuşmaların ardından Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösterilerini sahneledi.

Etkinlik Hıdırellez bereket kesesi dağıtılması ve Hıdırellez ateşinin yakılmasının ardından sona erdi.