Edirne Keşan'da HEM ilgisi

Edirne'nin Keşan ilçesinde 1 Ocak -30 Ağustos tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 400 kursa 21 bin kursiyer katıldı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitim Merkezi (HEM), açtığı kurslarla bir çok alanda vatandaşa ve özellikle de kadınlara hem el becerisi hem de aile ekonomilerine katlı sağlıyor.



Alınan bilgiye göre 2022 yılı başından 30 Ağustos tarihine kadar açılan 400 kursa 21 bin kursiyerin katıldığı ve açılan kurslarda toplam 150’e usta öğreticinin görev aldığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, bu kursları bitiren kursiyerlere belgelerinin takdim edildiğine dikkati çekti.

3 Ekim itibari ile planlanan 116 kursun açılacağı belirtilirken, giyim, el sanatları, eğitim alanı, müzik, spor, görsel sanatlar, halk oyunları, aile eğitimi ve hijyen eğitimi kurslarımıza da şu anda toplam 1485 kursiyerimiz katılacak. Kurslar açıldıktan sonra da vatandaşların kurslara katılabileceğine vurgu yapıldı.