Edirne Keşan'da halk pazarı bugün kurulacak

Keşan’da her hafta cumartesi günleri kurulan halk pazarı, Ramazan Bayramı sebebiyle bugün kurulacak.Erdoğan DEMİR(EDİRNE İGFA)

Keşan Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, bugün Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Meydanı’nda meyve ve sebze pazarı ile kompleksin yan yollarında giysi pazarı kurulacağı duyuruldu.

Vatandaşlar hem haftalık sebze ve meyve hem de bayram ihtiyaçlarını karşılamak için yarın açılacak halk pazarına davet edildi.