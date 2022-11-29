Edirne Keşan'da FETÖ operasyonu

Edirne'de düzenlenen FETÖ Operasyonu'nda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği görevlilerinin Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle ortaklaşa yaptıkları operasyonda; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan Türkiye İş-Kur Genel Müdürlüğü'nden ihraç Uzman Yardımcısı (E-A.Y), Sınıf Öğretmeni (K-M.Y.), İhraç Polis Memuru (E-Y.A.) ve Ev Hanımı (K-L.K) isimli şahısları, 25 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Malkara Keşan Karayolu üzerinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparlarken yakalandı.

Operasyonda şüphelilerin içinde bulunduğu araçların şoförleri (Ç.G) ve (K.T) isimli şüpheliler de 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan 28 Kasım'da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerden Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan adli makamlara sevk edilen (A.Y.) Adli Kontrol şartıyla (İkameti Terk Etmeme) ve (M.Y.) serbest kalırken, (Y.A.) ve (L.K.) isimli şahıslar tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Bu arada trafik yönünden de iki araç sürücüsüne toplam 21 bin 924 TL idari para cezası uygulandı.