Edirne Keşan'da Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Keşan Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen programla kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Sosyal Hizmetler Keşan İlçe Müdürü Nergis Kocamustafapaşa, İŞKUR Keşan Şube Müdürü Mehmet Yazıcı, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Saylam, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hakkı Can Karataş’ın sunuculuğunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Efe Oğuz adlı öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, insan haklarının kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallar olduğunun altı çizilirken, insanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konularla ilgili mücadelelerin de arttığı kaydedildi. İnsan Hakları ile ilgili genel bilgiler aktaran Oğuz'un konuşması ardından Tuğra Çürük ise, Ahmet Edip Seremcan’ın yazdığı “Yaşanası Bir Dünya” adlı şiiri okudu.