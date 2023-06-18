Edirne Jandarması'ndan uyuşturucu operasyonu
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, son bir hafta içinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, Edirne merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 2 bin 502 gram metamfetamin, 8,64 gram skunk ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlerine, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceklerini belirtti.
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