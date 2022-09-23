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Edirne Jandarması'ndan sokak hayvanlarına mama

YAŞAM 23.09.2022, 11:18
Edirne Jandarması'ndan sokak hayvanlarına mama

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Uzunköprü ilçesindeki sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma Komutanlığı Çevre-Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Uzunköprü ilçesinde Altınyazı Baraj Gölü bölgesinde açlıktan bitkin düşmüş olan sokak hayvanlarına mama verilerek beslenmiş ve bölgede bulunan hayvan dostlarına ve arazide bulunan köpekleri beslenmeleri için yem bırakıldı.

Ekipler, hayvan dostlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti. 

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