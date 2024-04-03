Edirne Jandarması'ndan hayvan sağlığı bilgilendirmesi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, baharın gelmesiyle birlikte meralara çıkan hayvanlar için tehlike oluşturabilecek tarımsal ilaçlama dönemine girilmesi nedeniyle hayvan otlatması yapılmaması konusunda sürü sahiplerine ve hayvan çobanlarına yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Havsa ve Lalapaşa ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmada, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, tarımsal ilaçlama yapılan tarlalara yakın alanlarda hayvan otlatmanın hayvan sağlığı açısından zararlı olabileceğini anlatan broşürler dağıttı.

Ekipler, sürü sahipleri ve hayvan çobanlarıyla da yüz yüze görüşerek, tarımsal ilaçlama yapılan tarlalara yakın alanlarda hayvan otlatmamaları konusunda uyardı.