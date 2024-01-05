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Edirne Jandarması, hasta ve yorgun pelikanları besledi
YAŞAM 05.01.2024, 10:33
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, göç yolunda hasta ve yorgun düşmüş, göç edemeyerek İpsala ilçesine bağlı İbriktepe bölgesinde kalan pelikanların kontrollerini yaptı.
Yapılan kontrollerde, pelikanların yaralı ve aç olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine, jandarma ekipleri tarafından pelikanlara yiyecek ve su vererek besledi.
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