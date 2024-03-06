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Edirne Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışı kampanyası
YAŞAM 06.03.2024, 08:57
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay Edirne İl Merkezi, 1868 yılından beri ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesi olan Kızılay'ın kan bağışı çağrısına kulak verdi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, jandarma personeli ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılay Edirne İl Merkezi'nden gelen sağlık personelleri, kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlara gerekli sağlık kontrollerini yaptı.
Kampanyada toplam 150 ünite kan bağışı yapıldı. Kan bağışı yapanlara Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli ikramlar sunuldu.
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