Edirne İpsalalı bisikletçi vefatının 2. yılında unutulmadı

Edirne'de bisiklet kazasında hayatını kaybeden İpsala Doğa Sporları Topluluğu ve ATAM Motosiklet Derneği İpsala Temsilcilsi Yılmaz Bayraktar, vefatının ikinci yılında da unutulmadı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Hafta sonu Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği ( SARDOS), İpsalaspor Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu (BİDOST) ve sevenleri Yılmaz Bayraktar’ı vefatının ikinci yılında mezarı başında dua, hasret ve sevgiyle andı.

İpsala'da İpsala Spor BİDOST üyeleri ile buluşan SARDOS, önce kahvaltı ve dinlenme molası verdi. Mola sonrasında Yılmaz Bayraktar'ın kabri ve ailesi ziyaret edildi.

Bayraktar’ın kabri başında dua okunurken, ailesine de başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından SARDOS üyeleri, bisikletleriyle Keşan'a geri döndü.