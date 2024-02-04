Edirne İpsala’da Motosiklet Kulübü kuruldu

İpsala’da motorsiklet tutkunları bir araya gelerek İpsala Motosiklet Kulübünü adı altında yeni bir oluşum gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Motosiklet Kulübü kurucu başkanı İbrahim Çarpar, daha önce İpsalalı motosiklet tutkunları olarak Keşan grubuna bağlı olarak faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, "Onların etkinliklerinde yer alıyorduk. Ancak İpsala’da motosiklete olan ilginin artması üzerine arkadaşlarımızla birlikte böyle bir oluşuma gittik. İpsala’mızda güzel etkinlikler yapacağız. Destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kurucu Başkanlığını İbrahim Çarpar’ın İpsala Motoriklet Kulübü'nde Hüseyin Petmezci, Emre Çarpar, Ahmet Çarpar, Hasan Korkmaz, Bekir Atlı, Deniz Akdeniz ve Efekan Bayırlı yönetici olarak görev aldı. Başkan Çarpar, kulüp olarak İpsala’yı tüm etkinliklerde temsil edeceklerini kaydetti.