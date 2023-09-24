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Edirne İl Emniyet Müdürü'nden Keşan Belediyesi’ne ziyaret
YAŞAM 24.09.2023, 17:17
Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Müdür Yardımcısı Hasan Ünlü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nu makamımızda misafir etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette, müdürlük yetkilileri Keşan Belediyesi güvenlik personelimize Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) hakkında bilgilendirme yaptı.
Başkan Helvacıoğlu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Nazik ziyaretlerinden dolayı müdürlerimize teşekkür eder, toplumumuzun huzuru ve güveni için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Emniyet Teşkilatımıza çalışmalarında kolaylıklar dileriz.” dedi.
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