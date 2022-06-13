Edirne Enez’de 'çevre'sel etkinlik

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlene çevre şenliğinde limanda çevre temizliği yapılırken, geleceğin çocukları da uçurtmalarıyla çevre mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Çevre Şenliği etkinlikleri düzenlendi.

Şenliğe Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Edirne Çevre Şehircilik İklim İl Müdürü Engin Öztürk ile öğrenciler katıldı.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Enez’de Gençlik Parkında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Enez Kalesi ve Fatih Cami Temiz Çevre Yürüyüşünün ardından Enez limanında çevre temizliği yapıldı.

Etkinlik uçurtma şenliği ile sona erdi.