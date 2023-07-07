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Edirne Enez'de yaşlı kaplumbağa karaya vurdu
YAŞAM 07.07.2023, 13:29
Edirne'nin Enez ilçesinde deniz sahilinde yaşlı kaplumbağa karaya vurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez limanı yakınlarında kıyıya ölü olarak vuran deniz kaplumbağasının ne şekilde õldüğü bilinmezken, üzerinde hiçbir yara ve vuruk izi olmayan kaplumbağanın sırtındaki kabuklarından yaşlı olduğu tahmin edildi.
Yetkililerce deniz sahilinden alınan kaplumbağa çukur açılarak güvenli bir yere gömüldü.
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