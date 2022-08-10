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Edirne Enez'de 'ilkyardım' bilinci
YAŞAM 10.08.2022, 13:18
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık’ın girişimiyle Türkiye’de ilk defa bir ilin tüm ilçelerinde köy köy, mahalle mahalle İlkyardım Eğitimi Programı gerçekleştiriliyor.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü gözetiminde uzman ekiplerce Edirne'nin tüm köylerine ulaşma hedefiyle ilk yardım eğitimlerine başladı.
Enez’deki eğitim programı kapsamında ilçe merkezi dahil olmak üzere 19 köy ve 3 mahallede ikamet eden tüm vatandaşlara İlkyardım Eğitimi verileceği öğrenildi.
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