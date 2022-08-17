Edirne Enez'de ilk yardım bilinci

Edirne'nin Enez ilçesi ve köyleri 'ilk yardım' seminer programı tamamlandı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - "Bilinçli ve doğru ilk yardım hayat kurtarır" Sloganıyla yola çıkılarak Edirne Valiliği,112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılı Ekim ayı itibariyle faaliyete geçirilen İlk Yardım Eğitim Merkezinde (İYEMER) eğitimlere sürekli devam edilerek temel ilk yardım bilincini geliştirmeyi , ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısını arttırmayı, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmayı ve ilk yardım konusunda toplumu harekete geçirmeyi hedefledi.

Bu kapsamda İYEMER Merkezde sertifikalı "Temel İlk Yardım Eğitimleri" ve "Güncelleme Eğitimleri" vermeye devam ederken, ilçe ve köylerde de ‘’ İlk Yardım Farkındalık Seminer Programı düzenleyerek, 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Merkez köylerinde ,2022 yılı itibariyle de Süloğlu, Lalapaşa, Enez ilçe köylerinde seminer programını gerçekleştirerek tamamladı.

Enez Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen İlk Yardım Eğitim Seminer Programı kapsamında toplam 19 köye gidilerek 513 kişiye ulaşıldı. Seminer Programı 8 -2 Ağustos 2022 tarihleri arasında İlk Yardım Eğitmenleri Emine Aydın Özgür ve Ayten Ülgü Sünetçiler tarafından verildi.

Eğitimler sırasında deneyimlerini paylaşan vatandaşlardan biri olan aynı zamanda Hasköy'ün en yaşlısı olan 90 yaşındaki Fettah Pesen, bir anısını paylaşarak hem kendi duygulandı, hem de katılımcıları duygulandırdı.

İkinci deneyim paylaşımı da Çavuş Köyü'nde yaşayan özel gereksinimli çocuğu olan Şerife hanımdan geldi. Köylerde İlk Yardım ile ilgili eğitim verileceğini duyduğunda koşarak eğitimimize geldiğini çünkü spastik serebral palsi teşhisi nedeniyle oğlunda sık sık hava yolu tıkanıklığı yaşadığını, bu durumlarda boğazındaki yabancı cismi nasıl çıkartabileceğini kısmen bildiğini bu kadar bilgininde yeterli olmadığını söyledi.