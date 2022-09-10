Edirne Enez'de arkeoloji turu

Edirne'ye bağlı Kartopu Enez Gönüllüleri’nin düzenlediği ENEZ ARKEOLOJİ TURU gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Enez Kazıları Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Kurap’ın yönettiği tura katılmak isteyenler 08.09.2022 tarihinde saat 16.00 da Enez Gençlik Parkı’nda toplandılar.

Buradaki ilk bilgilendirmenin ardından, Enez Kalesi, Has Yunus Bey Türbesi, Osmanlı Mezarlığı, Kral kızı bazilikası, Taşaltı Nekropolu, Roma Yolu gezilerek katılanlar aydınlatıldı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı TUR 2 saati aşkın bir sürede tamamlandı. Dernek Başkanı Ulaş Demiray TUR’u yöneten Dr. Gülnur Kurap’a teşekkür etti ve “Özellikle sahilde yaşayanlardan daha fazla kişinin katılımını beklemek hakkımızdır.

Enez’i bilmeden, Enez’i öğrenmeden Enez’i yaşamak, Enez’de yaşadığını sanmak yanlıştır. Enez sadece deniz ve kum değildir. Öğrenilmesi ve yaşanması gereken pek çok özelliği vardır. Enez’i tanımadan, Enez’in önemini kavramadan Enez’de olunmaz, Enezli hiç olunmaz.

O nedenle Sn. Hocamız KURAP’a ve katılanlara çok teşekkür ederim. Sayın Kaymakamımıza ilk ziyaretimizde de belirttiğimiz gibi başta eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere bu turların yıl içinde de sürekli yapılması, yeni gelen memurlar için bunun bir intibak aşaması olarak planlanması çok yararlı olacaktır” dedi.